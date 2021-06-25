اختارت دانا الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني مفاجأة عائلتها، بعدما سافرت من العاصمة الفرنسية باريس إلى منزل ذويها دون علمهم، ووثقت ردود أفعالهم عند رؤيتهم لها.

وظهرت دانا في الفيديو وهي تفاجئ والدتها عارضة الأزياء اللبنانية السابقة كوليت بولس التي كانت جالسة مع أصحابها، لتفاجئ تباعا شقيقتها الفنانة ماريتا الحلاني وشقيقها الفنان الوليد ومن ثمّ أصدقاؤها.

وأرفقت دانا الفيديو بتعليق قالت فيه:”وهيك كانت المفاجأة”.

تستقر دانا الحلاني حاليًا في فرنسا، حيث اختارت مهنة بعيدة عن مهنة والدها وهي الغناء على غرار شقيقتها ماريتا الحلاني.

ووثقت ابنة عاصي الحلاني العديد من الصور من مركز عملها في مطعم باريسي وهي ترتدي زي الطهاة، وأعلنت: “أفضل قرار اتّخذته في حياتي. افعلوا ما تحبون”، لتتلقى الإشادات من متابعيها متمنين لها التوفيق والنجاح.