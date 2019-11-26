شاهدوا.. ابن عاصي الحلاني يثير الجدل باستخدامه اللهجة الخليجية في مقطع ساخر

استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستنغرام” فيديو للوليد ابن الفنان عاصي الحلاني أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وظهر فيه الحلاني وهو يحرك شفتيه مواكباً عملاً دعائياً باللهجة الخليجية. وأظهر موهبة كبيرة في التقليد من خلال اعتماد تقنية تصوير تعمل على تغيير شكل وجهه.

كما قام بحركات عفوية من خلال القفز والتدحرج على الأرض. وتبين أنه نشر الفيديو في وقت سابق على حسابه الخاص وحقق أكثر من 369 ألف مشاهدة. وأرفقه حينها بالتعليق: “مرحبا، تيك توك، لنمرح… اتبعوني في تيك توك. الوليد الحلاني”.

ويشار إلى أن الفنان الشاب يثير الانتباه في كل إطلالاته مؤخراً خصوصاً بعدما تمكن من خسارة الكثير من وزنه.