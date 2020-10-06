في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس كشفت هدى زوجة الفنان المصري أحمد زاهر، لأول مرة عن قصة حبهما قالت، إنها كانت معجبة به منذ ظهوره كممثل في مسلسل “الرجل الآخر”، معقبة: “كنت أشاهده كممثل وأتابعه باستمرار”، غير أن الإعجاب تأكد خلال حضورها العرض الخاص لأحد الأفلام، وكان أحمد معزومًا على العرض نفسه ودخلت وسلمت عليه ومش مصدقة ومنبهرة”.

وأضافت: “كان رايح جاي وعيني متشالتش من عليه وأمي تقولي يابنتي إهدي شوية هتفضحينا.. بس أنا كنت بقولها لأ خلاص هو ده قالتلي هنشوف”، مبينة أنه بعد مرور عام على هذه المقابلة تم الزواج الذي تخلله فترة ارتباط وانفصال وفسخ للخطوبة.









