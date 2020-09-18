علّقت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ للمرة الأولى بعد زواجها، موجهةً الشكر لجميع من إحتفل معها وساندها في هذه الخطوة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من جلسة التصوير الخاصة بالحفل، ظهرت فيها بلقطة رومنسية برفقة زوجها الإعلامي الأردني ​معاذ العمري​.

وعلّقت بالقول:”فرحتي فيكم كبيره، فرحتي انو الله اعطاني عائله حلوه وحنونه وسند متلكم، أمي وتاج راسي ونفسي بهالدنيي، اخوي وخواتي، اصحابي يلي بجد، يلي بحسو فيني حتى لو بعاد عني، كل الناس يلي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وانا عمري ما شفتها، فرحتكم شفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوه يلي كملت فرحتي”.



