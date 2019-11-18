شاهدوا.. الجمهور يحاصر عاصي الحلاني بعد حفله بالإسكندرية

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا كبيرًا في الإسكندرية وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

وقدم عاصي الحلاني، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وحرص “الحلاني”، فيها على غناء أغاني وطنية ومنها أغنية “بحلف بسماها”.

وحرص الجمهور على التقاط صور تذكارية مع عاصي الحلاني، والذي استجاب لكل مطالب الجمهور رغم كثرتهم والترزاحم الشديد حوله.

وكان عاصي الحلاني، قد أحيا حفلين غنائيين في مصر في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وفي الإسكندرية وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

كما شارك الفنان اللبناني في حفل ليالي بيروت والمقام ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان ملحم زين، والفنانة ديانا حداد، وقدموا أغنية وطنية مشتركة دعمًا للبنان.

ويعد هذا هو الحفل الأول له بعد الادث الذي تعرض له قبل فترة بعد سقوطه من على حصانه وإصابته بالعديد من الكسور في الرقبة ويده، وخضع لفترة علاج وبعدها عاد للساحة الفنية من جديد.