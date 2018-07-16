شاهدوا الخلاف بين أصالة ورولا سعد إلى الواجهة بعد سنوات… لماذا فُتحت النار مجدداً؟

عاد إلى الواجهة خلاف قديم بين الفنانة اللبنانية رولا سعد والفنانة السورية أصالة.

فقد ردّت الأولى على انتقاد الثانية لها منذ سنوات، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “واحد من الناس” الذي يعرض على شاشة “الحياة”.

واستعادت النجمة اللبنانية الخلاف القديم الذي نشأ بينها وبين أصالة، بعدما انتقدت الأخيرة صوتها أثناء أدائها أغنية “يانا يانا” مع الفنانة الراحلة صباح.

وقالت إنها كانت تقدّم برنامج “ليالي الأنس” وتقوم بتصويره في لبنان، ولفتت إلى أنها عرفت أن أصالة قامت بتقليدها وانتقاد صوتها.

ورأت أن على الفنانة السورية احترام قرار الراحلة صباح، داعية إياها إلى التمتع بمستوى رفيع عند الانتقاد.

وأشارت إلى أن أياً من أغنيات أصالة لم تصل إلى عدد المشاهدات الذي حققته أغنية “يانا يانا” على “يوتيوب”.

يذكر أن أصالة نصري قامت منذ سنوات بتقليد رولا سعد في برنامجها “صولا” وقالت إن صوتها “تعبان ومدعوس”.

وعلى الإثر نشرت رولا فيديو على حسابها على “فايسبوك” وقالت فيه: “لم تزعجني أبداً تريقة أصالة، بالعكس فهي تكشف مقدرة أصالة على تقديم برامج التقليد، كما كشفت أنها تمتلك وقت فراغ طويلاً لمشاهدة البرامج”.

وأضافت: “حينما أعادت أصالة أغنية “ع اللي جرى” لعُليا التونسية، هناك عدد كبير رفض الأغنية بصوتها، كما أوضح البعض أنها نشزت في أدائها”.

وتابعت: “لو ربنا أعطى أصالة شوية أخلاق واحترام بمقدار العُرب التي تمتلكها بصوتها لكانت في مكانة كبيرة”.