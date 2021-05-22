نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عبر حسابها في سناب شات، سلسلة مقاطع فيديو يوثق احتفالها بعيد ميلاد زوجها المودل الأردني أمين.

وظهرت خلود في الفيديوهات خلال الحفل برفقة أطفالها وزوجها، حيث ارتدت فستانا مورداً، مطابقا لفساتين بناتها، بينما نسق أمين بدلة سوداء مع قميص أبيض، في أجواء موسيقية عائلية مليئة بالورد والألوان الصيفية وفخامة المكان.

وفاجأت الدكتورة خلود أمين بهدية فخمة للغاية كعادتها في كل مناسبة، حيث أهدته هذه المرة سيارة فيراري بيضاء موديل 2021، وأظهر أمين سعادته الكبيرة بها، كما شاركت العديد من التفاصيل لمتابعيها من بداية الاحتفال حتى نهايته.

واستعرضت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود فخامة منزلها الجديد مع متابعيها عبر حسابها بتطبيق “سناب شات” وبرزت غرف المنزل بتصاميمه الجديدة.

وجاء في تعليقات المتابعين: “ما شا الله ربي يديم النعمة الله يهنيهم ويرزقنا”، وعلقت أخرى: “كله شو واستعراض هذا الثنائي ما احس انهم سعيدين”.

وقالت متابعة أخرى: “أحس الدكتورة خلود وايد طيبة وتسوي كل شي بخاطر زوجها وهو مو مقدر ان شا الله يكون احساسي مو صحيح ويكونون سعيدين مع بعضهم”.

وكانت قد أعلنت في فيديو سابق في حسابها الشخصي على سناب شات، تعافيها من كورونا.

وأجرت الدكتورة خلود مسحة طبية أثبتت سلبيتها لتخرج من العزل بالتزامن مع عيد الفطر، وقالت عبر مقطع الفيديو إن العيد اصبح عيدين بالنسبة لها بعد شفائها من فيروس كورونا.

وعلقت الدكتورة خلود: “اليوم عيدي عيدين، فقد تمّ شفائي من فيروس كورونا.. وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم”.

وأكدت الدكتورة خلود أنها عادت بصحة طيبة وأفضل من الفترة الماضية، بفضل دعوات جمهورها

وسبق أن كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن قيمة أكبر عقد إعلاني تعاقدت عليه برفقة زوجها عارض الأزياء الأردني أمينغباشي، مبينةً أن هذا التعاقد كان مع إحدى الشركات، ومدته 5 سنوات.

وقالت الدكتورة خلود إنها حصلت من هذا الإعلان على 120 ألف دينار كويتي، وقامت بتقسيم المبلغ بينها وبين زوجها أمين.