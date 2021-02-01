تعرّضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود لانتقادات لاذعة بعد نشرها مقطع فيديو من داخل منزلها على تطبيق “سناب شات” ظهرت فيه بشكلها الجديد، واللافت أنها فشلت في التمييز بين توأمها.

وتظهر خلود في المقطع وهي تتحدث مع طفلتها وتطلب منها التقدّم نحوها لالتقاط صورة معها، إلا أن الطفلة لم تستجب طلبها، فسارعت للاستعانة بمربية المنزل التي تعتني بتوأمها وتسألها عن اسم الطفلة، لأنها لم تتمكن من التفريق بين ابنتيها التوأم.

وأثار المقطع ضجة كبيرة بين المتابعين الذين انتقدوا عدم قدرة الدكتورة خلود على التفريق بين طفلتيها التوأم “ليان” و”ليليان” نظراً للشبه الكبير بينهما، لافتين الى أن الأم هي الشخص الوحيد القادر على التفريق بين التوائم مهما كان الشبه بينهم كبيراً.

واعتبر العديد من متابعي الدكتورة خلود أنها أم غير مسؤولة ولا تهتم بأطفالها، بل توكل هذه المهمة الى المربيات في منزلها واللواتي يهتممن بالأطفال على الدوام، لافتين الى أن لا مبرر لعدم معرفتها اسم ابنتها.