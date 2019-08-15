شاهدوا.. ’’الدكتورة مونيا الحب‘‘ تتعرض إلى حالة تسمم في إسبانيا وتدخل المستشفى

تعرضت الفنانة الكويتية مونيا، الشهيرة بـ’’الدكتورة مونيا الحب‘‘، إلى حالة تسمم بسبب تناولها بعض الأطعمة، واستدعت حالتها الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح ابنها في مقطع فيديو بثّه عبر تطبيق ’’سناب شات‘‘ أن والدته ترقد في المستشفى للعلاج من حالة تسمم، بعد تناولها بعض الأطعمة في مطار إسبانيا.

وأشار إلى أنها ألغت رحلة سفرها حيث عادت من المطار إلى المستشفى للعلاج، منوهًا أن حالتها الصحية بدأت في التحسن.

وكانت الفنانة الكويتية مونيا، قد أثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة، بعدما ظهرت ترقص حافية القدمين في شوارع تركيا، وكانت ترتدي فستانًا صيفيًا قصيرًا.

ومونيا هي من أب كويتي وأم لبنانية، شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية، وبعدها اتجهت للمجال الغنائي وحققت نجاحًا اتفق واختلف بشأنه كثيرون، ثم عادت للتمثيل مرة أخرى.

وغالبًا ما تحدث مونيا ضجة في أوساط المتابعين، بسبب صورها وفيديوهاتها التي يراها البعض جريئة وتسبب جدلًا واسعًا.