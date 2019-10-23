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شاهدوا الراقصة سماهر ترد على منتقدي رقصها في مظاهرات لبنان: أنا مسلمة وبآمن بالله

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samaher dancer

خرجت الراقصة اللبنانية سماهر، أمس الثلاثاء، لتبرير رقصها أمام مسجد في وسط بيروت، زاعمة أنها لم تكن تعرف بوجود مسجد خلفها في تلك المنطقة.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل: ”أنا ما انتبهت انه وراي الجامع أبدا وأنا مسلمة وبآمن بالله“.
أوكانت سماهر قد شاركت في الاحتجاجات اللبنانية على طريقتها الخاصة، حيث اعتلت سيارة في الشارع ورقصت ببدلة رقص شبه عارية.
وأضافت في المقطع ذاته: ”بعض الفتيات شعرن بالغيرة لذا قمن برشقها بالمياه، مؤكدة أنه لم يتم طردها أو الاعتداء عليها كما راج“.
ونشرت سماهر بعض الفيديوهات، عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“، أظهرت جميعها مشاركتها في التظاهرات ببدلة رقص حمراء؛ ما جعل لبنانيين يشنون هجوماً حادأ عليها معتبرين أنها تسيء للتظاهرات.

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