شاهدوا الزفاف الفخم للاّعب سيسك فابريغاس واللبنانية دانييلا سمعان

دخل كل من اللاعب الاسباني ​سيسك فابريغاس​ والجميلة اللبنانية ​دانييلا سمعان​ القفص الذهبي يوم الثلاثاء 15 ايار في زفاف خاص لكنه فاخر اذ اختارت دانييلا ان يشرف عليه شركة تنظيم للحفلات لبنانية التي سافرت لتحقيق حلمها بالعرس الذي تتمناه. وقد نشر الثنائي صوراً لهما من الاحتفال الذي اقيم في فندق “cliveden house” الفاخر في لندن.



وحملت إطلالة العروس توقيع خبير التجميل ​بسام فتوح​، فيما ارتدت فستاناً حمل توقيع دار ​روزا كلارا​. اما وصيفتها فكانت ابنتها التي ارتدت فستاناً جميلاً من تصميم المصمم اللبناني ​جورج حبيقة​.

لدانييلا ولدان هما ماريا وجوزف من زواجها الاول ومن فابريغاس ثلاثة أولاد ليا وكابري وليوناردو.