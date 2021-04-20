تداول المتابعون مقطع فيديو من مسلسل “​على صفيح ساخن​” وكان تصدر الخبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكانت المفاجأة ان مشهد الصفعة الذي تعرضت له الفنانة الجزائرية ​أمل بوشوشة​ كان مزيفاً. وتبين أن أمل لم تتعرض لضربة كف على الإطلاق وانما الممثل السوري ​باسم ياخور​ حرك يده بالهواء. وعلق المتابعون: “طلعوا عم يضحكوا علينا الجماعة” “ولا كأنو تمثيل”، “لكن هيك القصة وأنا يلي مفكر الكفوف كلها حقيقة”، “هالصفعة غطت على كل المسلسلات وصارت ترند”، “الكف الاسطوري شوي وبيدخل كتاب غينيس”.

وردت أمل على مشهد “صفعة الكف” على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: “هي آخر مرة بتضربني هيك كف يا هلال مش اذا انت كبير البيت يعني مسموح”.





