أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة المعنيّة بأخبار علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة لوالدة الفنانة المصرية “نادية الجندي” كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، حيث بدت والدتها في الصورة تُشبهها إلي حدٍ كبير عند مرحلة عمرية مبكرة، وأكدت علي هذا الكثير من التعليقات .

وأرفقت «نادية» صورة والدتها الراحلة بالتعليق، قائلة:” كل سنة وكل #ام طيبة وبخير وبسعادة الله يرحمك يا #امي عيدك في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك يارب بحبك ووحشتيني اوي اوي ”، وتفاعل المتابعين مع تلك الصور بشكلٍ كبير داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة، ومما جاء في التعليقات: “الله يرحمها ويحسن إليها” و”راقية وأنيقة” و”صورة جميلة جداً. رحمة الله عليها.

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فازت نادية الجندى بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة عام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل “الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة”.

في عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التلفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير” ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب.

قدمت نادية أيضا مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، مثل: “مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل”، كما قدمت مسلسلات عديدة منها “مشوار امرأة، ملكة في المنفى، من أطلق الرصاص علي هند علام”، وآخر أعمالها مسلسل سكر زيادة في موسم رمضان 2020 الماضي.

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