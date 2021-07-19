أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة المعنيّة بأخبار علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة لوالدة الفنانة المصرية “هالة صدقي” كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، حيث بدت والدتها في الصورة تُشبهها إلي حدٍ كبير عند مرحلة عمرية مبكرة، وأكدت علي هذا الكثير من التعليقات .

وأرفقت «هالة» صورة والدتها الراحلة بالتعليق، قائلة: “صباح الخير يا مولاتي ، يا ماما يا أمه يا اماتي ، سلامتي احتراماتي قبلاتي ، وحشتيني ووحشني كل تفصيله كانت بينا ، الله يرحمك يا جميله الجميلات”.. وأضافت: “اوعوا تزعلوا امهاتكم واللي مزعلها يروح جري يبوس ايدها ورجلها ويصارحها، اخر حب حقيقي ، كل سنه وامهات الدنيا بخير ”.

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من ناحية أخري، أعربت هالة صدقى، عن ثقتها بأن أبنائها سوف يكونوا أقوياء بعد المحنة التي تعرضوا له مؤخراً بسبب إصرار والدهم على أن يكون حديث الناس، وتابعت:” أنا كنت عاوزه أن الأولاد يفتخروا من أبوهم مش يتكسفوا منه.. منذ 7 سنوات وأنا بتشتم.. و عندى تسجيلات لزوجى وهو بيشتم .. وأنا لو شتمت فيه وطلعت اللى عندى سيتضرر أولادى “.

وأضافت “هالة صدقى”، خلال اتصال هاتفى بـ “برنامج الحكاية“، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة ” mbc مصر “، أنها حاولت كثيراً أن تجعل الأمر في طى السرية، ولكن إصرار زوجها الحديث عبر السوشيـال ميديا، من أجل الشهرة، سبب انتشار الأمر.

وتابعت صدقي:”مكنتش مهتمة بيها أوى ولا مركزة فيها زى الناس ممتخيلة لأن حكمها معروف.. الأمر كان مزعج لأولادى وحاولت أنى أخفى الأمر عن أولادى لكن هو كان حابب الظهور”.

ولفتت هالة صدقى، إلى أن الديانة المسيحية لا يوجد فيها طلاق، وعلى الرغم من ذلك كتب زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنه طلقها.. وتابعت: “مفيش في المسيحية طلاق بس زوجى طلع على السوشيال وقال ليا أنت طلاق”.

وأكدت هالة صدقى، أن زوجها لا يمتلك مسكن في مصر، وعندما تزوجها عاش معاها في منزلها، وتابعت:” لما اجوزنى اجوزنى في بيتى وعاش على فرشتى .. ملهوش بيت في مصر ..أنا نفقتى 8 آلاف جنيه في الشهر ومش بتدفع.. دفع الدفعة الأولى منها فقط لأنه كان عاوز ينزل مصر.. هو عاوز فلوس وطلب منى أنى اتنازل عن حاجات”.

وأشارت هالة صدقى، إلى أنها أبلغت النائب العام أن زوجها يقوم بنشر مستندات مزورة عبر السوشيال ميديا، ناصحة الصحفيين بعدم الانسياق خلف ما ينشره، وتابعت:” مين اللى هيورط في الحاجات دى.. الصحفى اللى بينشر.. هو نزل مصر 22 يوم ولم يسأل عن أولاده .. هو مستخدمهم سلاح”.

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