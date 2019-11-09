شاهدوا.. الظهور الأول لـ”سمية الخشاب” في عزاء هيثم أحمد زكي بعد الحكم بحبسها 3 سنوات

حرصت الفنان سمية الخشاب، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ويتلقى شقيقه رامي عز الدين، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ومجلس النقابة العزاء في الفنان الراحل.

ويعد هذا الظهور الأول لـ”سمية الخشاب” بعد الحكم بحبسها 3 سنوات، بسبب قضيتها مع أحمد سعد.

وفي وقت سابق عاين إسلام شاكر، وكيل النائب العام، شقة الفنان وتبين سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، وأن المتوفى يقيم بمفرده، فيما استمع فريق التحقيقات لأقوال أفراد أمن بـ”الكمباوند”، الذين استغاثت بهم خطيبة زكى، وقالوا إنه فجر الأربعاء شعر الفنان بإصابته بإعياء وقىء شديد ومغص، وساعدوه للتوجه لأقرب صيدلية بـ”الكمباوند”، إذ حقنه الصيدلي بمسكن، ثم كتب دواءً للمصاب، ليعود أفراد الأمن بالأخير لشقته، وصعدوا إليها، ثم فوجئوا بوفاته.