شاهدوا.. العثور على ممثلة عالمية مشنوقة في غرف فندق

عُثرت الشرطة الكورية الجنوبية على الممثلة الكورية الجنوبية ​جون مي سو​ مشنوقة في حمام غرفتها في الفندق، في منتصف النهار بالتوقيت المحلي، يوم السبت الماضي.

وأكدت شرطة جيونجو وفاة جون، لكنها قالت إنها لم تكمل تحقيقاتها الأولية ولم تتوصل إلى نتيجة بشأن أسباب الوفاة، بحيث لم يكن هناك اقتحام، لكن لم يُعثر على رسالة وداع.



وذكرت أن جون كانت تعاني من ​الإكتئاب​، بسبب فقدان أحد أفراد أسرتها، بينما كانت والدتها مريضة في الفراش.

واشتهرت جون بأفلام مثل Love is a Crazy Thing وHide and Seek وJumping of your own، كما اشتهرت عبر إنتاجات تلفزيونية.