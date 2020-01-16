شاهدوا.. الفنان الكويتي سليمان القصار يرتدي أطقم ذهب بسعر منزل

كشف الفنان الكويتي “سليمان القصار” في مقابلة تليفزيونية انه يحتفظ بأطقمه الذهبية في البنك وذلك لأنه الأكثر أمانا قائلاً: من خاف سلم.

وبسؤاله عن سعر الأطقم الذهبية بإنها تصل إلى سعر منزل رد الفنان قائلاً: خير من عندالله رب العالمين.

يذكر أن مقطع متداول العام الماضي وأثار الجدل يظهر فيه اثنين من مساعدين للفنان الكويتي وهما يقومان بتعليق القطع الذهبية الكبيرة على “البشت” المطرز بخيوط الذهب وتجهيزه ليرتديه “القصار” في الحفل.