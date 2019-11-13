شاهدوا.. القاء القبض على المتهمين بسرقة فيلا والدة هالة صدقي

ألقي القبض على 4 اشخاص متهمين بسرقة فيلا والدة الممثلة المصرية ​هالة صدقي​، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الإعلامية المصرية إيمان الحصري ان رجال المباحث أعدّوا كمينا للمتهمين، وتم القاء القبض عليهم بعد هذه الحادثة بـ 24 ساعة فقط.

وتابعت إيمان في برنامجها “مساء dmc”، ان المتهمين عندما علموا بأن الفيلا خالية من اصحابها، دخلوها وسرقوا أجهزة كهربائية منها هاتفين ومكيفات هواء.

الجدير ذكره ان هالة صدقي كشفت مؤخرا انها تعرضت لحادث سير برفقة اولادها، وذلك اثناء توجههم للمشاركة في بطولة السباحة.