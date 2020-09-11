فوجئت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور بحضور شقيقها إلى مكان عملها في العاصمة اللبنانية بيروت. وهو ما ظهر من خلال فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفيه بدت الفنانة وهي تستقبل شقيقها وتحتضنه معبرة عن اشتياقها الكبير إليه. وعلى إثر هذا انطلقت التعليقات التي ركزت على شكل الشاب حيث رأى الكثيرون أنه وسيم.

أما أكثر ما أثار الاهتمام فهو الاحتضان حيث رأى بعضهم أنها بالغت في ذلك ومما جاء في التعليقات: “ماعمري حضنت أخوي كذا أحس استحي” و”ما عمري حضنت أختي غير أحب راسها بس” و”والله ما أتخيل أحضن أخوي كده” و”أستحي أضم أخوي كذا” و”اللي اختشوا ماتوا” و”تراها حاضنة أخوها؟ ليش تفكيركم جذي؟” و”اللي يقولون ما نحضن أخونا وش وضعكم؟ إذا ماحضنت أخوي أحضن مين مثلا لكن نقول اختلاف ثقافات”.

ويشار إلى أن الفنانة ذهبت إلى لبنان من أجل تصوير مشاهدها في مسلسل “دفعة بيروت” الذي تدور أحداثه في مرحلة ستينات القرن العشرين .

ويتناول قصص مجموعة طلاب من مختلف الدول العربية يتابعون دراستهم في إحدى جامعات بيروت قبل الحرب الأهلية. ويشارك فيه مهند الحمدي، نور الغندور، بشار الشطي، فاطمة الصفي، حمد أشكناي، علي كاكولي، هدى الخطيب. وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.