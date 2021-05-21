انهارت الإعلامية بوسي شلبي، بسبب وفاة الفنان المصري القدير سمير غانم، حيث دخلت في نوبة بكاء خلال وجودها مع الفنانة وفاء عامر في المستشفى الذي توفي فيه.

وظهرت بوسي وهي تبكي بحرقة أمام المستشفى، وحاولت وفاء عامر تهدئتها إلا أنها فشلت في منعها من البكاء.

وتوفي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرّضه لوعكة صحية، حيث عانى خللاً في وظائف الكلى، ونُقل إثر ذلك الى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المهندسين، إلا أن حالته الصحية تدهورت في الأيام الماضية ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يُذكر أن سمير يوسف غانم تخرّج في كلية الزراعة- جامعة الإسكندرية، وشكّل مع جورج سيدهم والضيف أحمد، فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من المسرحيات الكوميدية، كان أشهرها “طبيخ الملايكة” و”روميو وجولييت”، ثم قدّم الثلاثة عدداً من الأفلام والمسرحيات الناجحة. وانحلّت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتّجه غانم مع جورج سيدهم للتمثيل معاً في مسرحيات عدة من أشهرها مسرحية “المتزوجون”، وكان آخر عمل مسرحي لهما معاً، مسرحية “أهلا يا دكتور”.

وفي ثمانينيات القرن العشرين، لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدّم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيّتَي “سمورة” و”فطوطة”، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدّم فوازير “المطربون والمضحكون”. ويُعدّ غانم واحداً من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.