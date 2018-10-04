شاهدوا بالصور.. إبنة أصالة تثير الجدل بجرأتها ببطنها المكشوف والحلقة في الصرة

أثارت ​شام الذهبي​، إبنة الفنانة السورية ​أصالة​ الجدل، بالظهور بإطلالات جريئة تعتمد على كشف بطنها، منذ طلاقها من رجل الأعمال المصري ​أحمد جوهر​ في شهر تموز/يوليو الماضي.

ونشرت شام عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها كشفت فيها عن بطنها مجدداً، مرتدية “توب” حمراء” وتنورة طويلة، مطبعة بالورود الحمراء.

وكانت شام ظهرت سابقاً أيضاً بجرأة، وحازت على ثناء من والدتها التي علّقت: “عمري ضحكتها”. واعتمدت في الصورة تنورة طويلة وواسعة عليها نقوش، مع توب سوداء تكشف أيضاً بطنها، واكملت اطلالتها الصيفية بجاكيت من اللون الزهري الناعم، وحملت حقيبة صغيرة من اللون نفسه.