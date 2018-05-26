شاهدوا بالصور.. إيناس الدغيدي وإلهام شاهين ويسرا في سهرة رمضانية

اجتمعت الفنانة المصرية يسرا بصديقتها المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة إلهام شاهين في سهرة رمضانية شملت السحور بمنزل الدكتور شريف باشا.

الفنانة إلهام شاهين نشرت صور لهما عبر حسابها على موقع «انستجرام»، وكانت معهم الفنانة هالة صدقي، ورجل الأعمال منصور الجمال، والإعلاميتان بوسي شلبي وهالة سرحان.

إلهام كتبت تعليق على الصورة تحدثت فيه عن أهمية الصداقة في حياتها، وقيمتها البالغة، بينما ظهرت وهي ترتدي ملابس محتشمة، كما ارتدت الفنانة هالة صدقي العباءة.

إلهام شاهين قضت أول يوم رمضان مع صديقتها الفنانة هالة صدقي، كما اعتادت كل عام، حيث أكدت أن هالة تصوم معها وتفطر معها أيضا.