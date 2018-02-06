شاهدوا بالصور.. خمنوا كم بلغت تكلفة إطلالة نانسي عجرم في الحلقة النهائية من The Voice kids !!

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بإطلالتها في الحلقة النهائية من برنامج المواهب The Voice kids.

نانسي تألقت في الحلقة بإطلالة من توقيع دار الأازياء الإيطالية Dolce & Gabbana، حيث ظهرت بـ “توب” أسود شفاف على شكل قصة كورسيه، يبلغ ثمنه 2,597 دولاراً أميركياً، وتنورة ضيقة متوسطة الطول بسعر 1,979 دولاراً أمريكياً.

الفنانة اللبنانية زادت طلتها سحرا بماكياج قوي وروج باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة، وانتعدلت حذاء جمع بين اللونين الأسود والفضي.

يذكر أن الحلقة النهائية The Voice kids من برنامج قد انتهت بفوز المتسابق المغربي حمزة لبيض باللقب، وهو من فريق الفنان العراقي كاظم الساهر.