تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الممثلة العُمانية ​بثينة الرئيسي​ التي قامت بشكل مفاجئ بإعلان خبر حمل صديقتها المدونة الكويتية ​نهى نبيل​ التي بدت واقفة خلفها، الأمر الذي تسبب ببعض الإحراج لها.

وقالت بثينة الرئيسي: “سمعوا الحصري نهى نبيل حامل ثم حامل ثم حامل.. خذوا الخبر اليقين مني”، أما نهى والتي كانت خلفها بالفيديو بدأت بالضحك وعلقت بـ “حامل قبل لا أعرف؟!”.

وانقسم المتابعون بين من اعتبر أنهما متفقتان على هذا السيناريو وآخرون رأوا بأن الرئيسي أحرجتها بإعلانها المفاجئ.



من ناحية أخرى، فقد جرى تداول أخبار أن النيابة العامة في الكويت، قد رفعت الحظر عن أموال نهى، بعد التحقيق معها في قضية غسيل الأموال التي ضمت العديد من الأسماء، من بينهم: الدكتورة خلود، فرح الهادي، فوز الفهد، جمال النجادة، وغيرهم.

وجاء قرار النيابة بعد أن أثبتت نهى أن جميع الأموال المتواجدة في حساباتها البنكية، ذات مصدر معلوم ولا علاقة لها بغسيل الأموال.

الجدير بالذكر، أن نهى نبيل متزوجة من شخص يُدعى إبراهيم جمعان، ولديها 3 أبناء هم: محمد، ودانة، ويعقوب، ومن المنتظر أن ترزق بطفلها الرابع بعد أشهر قليلة، وتعتبر من الشخصيات المؤثرة عبر مواقع السوشيال ميديا، ويتابعها حوالى 9 ملايين شخص.