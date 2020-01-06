شاهدوا بسمة بوسيل تكشف حقيقة منع زوجها تامر حسني من التعاون مع مي عز الدين

نفت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، كل ما تردد عن تدخلها لاستبعاد الفنانة مي عز الدين من بطولة فيلم “مش أنا” وترشيح الفنانة حلا شيحا بدلا منها، مؤكدة أنها لا تتدخل في اختيارات زوجها الفنية، وأشارت إلى أن الفيلم الذي كان سيجمع زوجها ومي تم تأجيل تصويره.

أضافت في تصريحات لها لبرنامج ” The Insiderبالعربي”، أنها ليست السبب في استبعاد الفنانة مي عزالدين من بطولة فيلم تامر حسني الجديد “مش أنا” لوجود خلافادة بينهن.

ووصفت بسمة الفنانة مي عز الدين بالصديقة الطيوبة الحبوبة، وقالت أن عدم وجود تواصل بينهن في الفترة الأخيرة دفع البعض لاختراع شائعة وجود خلافات بيننا.

تابعت مؤكدة إنها لا تملك اختيار شخصيات بطلات أفلام تامر حسني، مضيفة أنها تتمنى النجاح لأفلامه: “إذا كانت مي عز الدين هي الفنانة المناسبة لأداء الشخصية، فمن المستحيل أن تستبدل، فأنا حريصة كل الحرص على نجاح أعمال تامر”.

وأضافت بسمة، أن الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلطوا بين فيلمه الجديد “مش أنا”، وبين الفيلم الذي من المفترض تقديمه مع مي عز الدين، وأوضحت إن فيلم تامر مع مي تم تأجيله، وهو ما جعل تامر يبدأ في تصوير فيلم آخر.

وعبرت بوسيل عن استيائها من الشائعات التي تحيط بها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تتجاهل كل الشائعات، لأن الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث بدون معرفة حقيقية، لما يحدث على أرض الواقع.

يذكر ان الفيلم شهد عدة ترشيحات للبطولة النسائية فتوقع البعض أن يسند تامر البطولة للنجمة الخليجية أسيل عمران تنفيذا لوعد أطلقه بعد نجاح كليب ” ناسيني ليه” ثم ترددت شائعات عن رغبته في استعادة التعاون مع النجمة مي عز الدين بعد غياب طويل منذ تعاونا سابقا في بطولة الجزء الثالث من “عمر وسلمى”.

المصادر نفسها أكدت أن تامر عرض مشروع الفيلم أولا على منى زكي، ولكنها اعتذرت بسبب انشغالها بتصوير فيلم “العنكبوت” مع النجم أحمد السقا، وتحضيراتها لمشروع فني جديد، وبعدها بدأ تامر التفاوض مع مي عز الدين وتم طرح اسم الفنانة درة ولكن تامر باغت الجميع ووقع العقد مع النجمة حلا شيحا.

وكانت حلا على وشك التعاقد على بطولة الجزء الثاني من فيلم “هيبتا” وتم التعاقد مع النجم آسر ياسين للوقوف أمامها كما تم التعاقد مع نجم الجزء الأول ماجد الكدواني، ولكن تم فك الارتباط سريعا، وأكد مصدر من داخل الشركة المنتجة أن شيحا رفضت توقيع العقد قبل الاطلاع على السيناريو كاملا.