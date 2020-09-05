طمأنت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بشأن حالتها الصحية، من طريق فيديو بثّته من العاصمة البريطانية لندن، عبر حسابها في “فيسبوك”، وكشفت من خلاله أنها ستعاود فتح مطعمها الخاص بعد غلقه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، مع خصم خمسين في المئة للنساء وعشرين في المئة للرجال، ممازحةً: “خصم أنا بتحيز للستات وهعملهم خصم 50% والرجال خصم 20% عشان يحرموا ينزلوا من غير زوجاتهم، وسأكون عنيفة جدًا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية”.

ووجّهت بسمة الشكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلةً: “الوضع الآن في مصر يتحسن بشكل أكبر، رغم الظروف الصعبة في العالم كله.. مصر رغم أزمة كورونا تبني وتعمر”، ومشيرةً إلى أن العاصمة البريطانية لندن تعاني أوضاعاً صعبة في ظل إغلاق بعض المحلات التجارية والفنادق. ومازحت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها، قائلةً: “وحشتني الملوخية والمحشي والفتة والرقاق.. ربنا بكرة يكرمني ويجبرني”.

وقبل أيام، نشرت بسمة صورة لها من الطائرة، معلنةً من خلالها سفرها لتلقي العلاج في الخارج، وعلّقت بالقول: اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم”.