تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة تعود إلى ما قبل 22 عاماً وتجمع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان كريم عبد العزيز والفنانة جيهان فاضل، وتبين أنها التُقطت في كواليس مسلسل “امرأة من زمن الحب” الذي عُرض في العام 1998. وتناولت التعليقات أشكال الفنانين، وخصوصاً ياسمين وكريم ورأى معظم المتابعين أن ملامحهما لم يتغيّر كثيراً.

وتذكر الكثيرون العمل وأثنوا عليه، ومما كتبوا: “مسلسلات الناس المحترمة” و”من أجمل المسلسلات كريم وياسمين سبحان الخالق فيهم شبه” و”أموت على هذا المسلسل”.

ويُشار إلى أن المسلسل جمع نخبة من أبرز وجوه الشاشة المصرية مثل سميرة أحمد ويوسف شعبان وعبلة كامل وهشام سليم وشويكار ومحمد رياض وجيهان فاضل وكريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز. كما شارك فيه الممثلون اللبنانيون مي صايغ وباسم مغنية وسمير شمص، علماً أنه من تأليف وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة وإخراج اسماعيل عبد الحافظ.

وتناول المسلسل قصة عائلة يسافر فيها الأب للعمل في الخارج، ويوكل مهمة الاهتمام بأولاده إلى شقيقته الآتية من الصعيد. ويتخلّل أحداثه الكثير من المواقف التي تُظهر التناقص بين مبادئ الأخيرة ومفاهيمها وأسلوب حياة الأبناء.