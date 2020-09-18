إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، إلتقطت لها قبل 28 عاماً، في حفل زفاف شقيقتها عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس.
الصورة تعود لعام 1991، وتظهر سيرين فيها وهي ترتدي فستاناً أسود، أما سابين فشبهها الكثيرون بعارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد.
يُذكر أن سيرين تحقّق نجاحاً كبيراً بدورها في مسلسل “دانتيل”، والذي يتصدر نسب المشاهدة في العديد من دول الشرق الأوسط، وهو من بطولتها الى جانب محمود نصر، سلوم حداد، زينة مكي، سارة أبي كنعان، تاتيانا مرعب، نقولا دانيال، نهلة داوود، وسام فارس، إيلي متري، من تأليف أنجي القاسم وسماء عبد الخالق، إخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة Eagle Films، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.
إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، إلتقطت لها قبل 28 عاماً، في حفل زفاف شقيقتها عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس.