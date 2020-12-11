صدمت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ محبيها باطلالتها مساء أمس ضمن الحفل الختامي لـ ​مهرجان القاهرة السينمائي الدولي​. وهذه المرة أيضاً كانت المشكلة بالبطانة الظاهرة بشكل مبتذل بالجزء الاعلى من فستانها الشفاف بجزئه الاعلى!



وهذه ليست المرة الاولى التي تشغل فيها رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي باطلالاتها خصوصا بعد ازمة بطانتها السنة الماضية في مهرجان القاهرة ايضاً حين اتهمت بخدش الحياء واعتذرت وقتها عن ما حدث مبررة ان البطانة ارتفعت ولم تقصد الظهور بهذا الشكل على السجادة الحمراء فكيف ستبرر هذه المرة اطلالتها؟





