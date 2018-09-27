شاهدوا بعد رحلة اليخت.. عمرو دياب يواصل دعم الحالة النفسية لدينا الشربيني

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للفنان عمرو دياب وهو يقود دراجة هوائية في الجونة، وتمشي إلى جواره دينا الشربيني سيراً على الأقدام، مرتدية ملابس البحر، وبرفقتها الحارس الخاص.

ويظهر عمرو في الصور بملابس رياضية يمارس هواية قيادة الدراجة الهوائية، وخلفه الشربيني، وعلى يسارهما حارس خاص، وعلقت رابطة محبي “الهضبة” على الصور قائلة: “عم الشباب”.

وكان البعض أكد أن حضور “الهضبة” إلى الجونة يأتي لدعم الحالة النفسية للفنانة دينا الشربيني، بعدما تعرضت لوابل من السخرية بسبب إطلالتها غير الموفقة في حفلة افتتاح الدورة الثانية للمهرجان السينمائي، وبالفعل اصطحبها فور وصوله في جولة بحرية باليخت.

ويتردد أن دياب قد يشارك في إحياء حفل ختام المهرجان، ليسجل ظهوره الأول مع دينا على السجادة الحمراء في مهرجان مصري.