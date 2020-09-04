نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو طريفاً لشقيقها وهو يمارس التمارين الرياضية برفقتها. وبدا الشقيق أنه لم يعتد ذلك، وأنه يشعر بالألم والتعب، وهو ما أشارت إليه الممثلة من خلال التعليق: “إنه يعاني”… فيما سُمع صوتها وهي تضحك ساخرةً منه. وأعاد نشر المقطع عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وحقق على أحدها في ساعات قليلة أكثر من 34 ألف مشاهدة.

يُذكر أن الشاب أثار اهتمام المتابعين بظهوره في وقت سابق في مجموعة من الصور إلى جانب شقيقته حيث قارن الكثيرون بينه وبينها وعلّقوا على درجة الشبه بينهما.

ويشار إلى أن ياسمين ما زالت تُحدث ضجة بالصور التي تنشرها على حسابها الخاص، والتي التُقط بعضها خلال إجازة أمضتها في اليونان برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. وكان آخرها تلك التي ظهرت فيها وهي تجلس على حافة مسبح مرتديةً فستاناً أظهر قوامها الرشيق، ما دفع بعض المتابعين إلى تشبيهها بنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.