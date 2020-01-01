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شاهدوا.. بكاء شام الذهبي ابنة أصالة في حفل والدتها بعد انفصالها

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بكاء شام الذهبي

دخلت شام الذهبي ابنة الفنانة #أصالة نصري في نوبة بكاء شديدة خلال تواجدها في حفل والدتها الأخير بالقاهرة والذي يعدّ الأول لأصالة بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان.

وأذاع برنامج “ET بالعربي” لقطات لشام وهي تبكي بحرارة على نغمات أغنية والدتها “بين إيديك” التي كانت تدور في جو من الرومانسية ومن إخراج طارق العريان.

ويعدّ هذا الحفل هو الظهور الأول للفنانة أصالة، بعد إعلان انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 13 عاماً.

وخلال الحفل، تأثرت أصالة، بعد تقديم عدد من الأغنيات الحزينة، حيث دمعت عينها في أثناء تقديم أغنيتي “مابقاش أنا”، و”خانات الذكريات”.

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