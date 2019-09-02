شاهدوا بهذه الصورة.. شيماء سبت تشارك في تحدي الظهور بدون ماكياج

شاركت الفنانة البحرينية، شيماء سبت في هاشتاق متداول بصورة كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة #بدون_مكياج_بدون_فلتر معلنة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر عن مشاركتها في تحدي الظهور بدون ماكياج.

ونشرت شيماء سبت صورة لها بدون وضع مستحضرات التجميل وعلقت عليها: ” ومع مطلع السنة الجديدة ورداً على الكثير من الناس يقولون : ” نبي نشوفكم بدون مكياج” .. تفضلوا 😉 حبيت اشارك في تحدي #بدون_مكياج_بدون_فلتر الثقة بالنفس مفتاح لكنز الرضى والقناعة الحمدلله الذي صورني بهذة الصورة”. وانهالت التعليقات من المتابعين على الفنانة.