شاهدوا.. بوسي شلبي تساند فاروق الفيشاوي في مرضه بمرض السرطان

توجّهت الإعلامية ​بوسي شلبي​ برسالة للممثل ​فاروق الفيشاوي​، دعمته من خلالها في محنته التي يمرّ بها وهي اصابته بمرض السرطان، اذ انها نشرت صورة لها معه عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معلّقة عليها بالقول: “انت غالي على الكل يا فاروق مظاهرة حب من اصدقاء الفيشاوى في مهرجان الاسكندرية”.

الجدير ذكره ان الممثل فاروق الفيشاوي صرّح مؤخرا في الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، انه سيتعامل مع المرض على أنه مجرد صداع.









المصدر: elfann.com

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