اختارت عارضة الأزياء الأميركية ​بيلا حديد​ المشاركة في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ ٧٤ من خلال فيلم “Tre Piani” للمخرج الإيطالي ناني موريتي.



وإرتدت فستانا مميز جداً لفتت فيه الأنظار بلونه الأسود ويتدلى من عنقها قلادة ذهبية كبيرة على شكل شجرة متفرعة الى قسمين يغطي كل منها صدرها العاري واعتبر البعض أن زيها يشكل دعماً للمخرجين الذين التزموا بالنشاط البيئي.



وكان يرافق بيلا حبيبها المخرج الأميركي مارك كالمان، و لاحظ الحاضرون أن العارضة حوّلت الأنظار عن الفيلم وركزوا على جمالها وعلى فستانها الغير مألوف.

بيلا حديد تصدم متابعيها بفستانها في مهرجان كان بيلا حديد تصدم متابعيها بفستانها في مهرجان كان بيلا حديد تصدم متابعيها بفستانها في مهرجان كان بيلا حديد تصدم متابعيها بفستانها في مهرجان كان