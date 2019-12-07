شاهدوا.. تامر حسني يدخل “غينيس ريكوردز” كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم

أعلن الفنان تامر حسني، على حسابه الخاص على “إنستغرام”، فوزه بجائزة “غينيس ريكورد” العالمية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس (الجمعة) في “مارينا مول” بمدينة أبو ظبي، وشارك حسني، متابعيه بمقطع فيديو؛ أوضح من خلاله لحظة إعلان خبر دخوله الموسوعة، بالإضافة إلى صورتين له أثناء تسلمه للجائزة.

وعلق كاتبًا: “كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمد لله، تامر حسني يدخل موسوعة غينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم”.



على صعيد آخر، حدد تامر حسني موعد عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، إذ قرر أن يعرض نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ليكون أول فيلم يعرض ضمن سباق منتصف العام الدراسي، إذ كان من ‏المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، وهو من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي وعائشة بن أحمد.