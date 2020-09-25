ردّ النجم المصري تامر حسني للمرة الأولى على الصورة التي انتشرت له منذ سنوات، وظهر فيها بملابس رثة تدلّ على الفقر.

وقال حسني خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس على قناة CBC المصريّة، إنه لن يوّجه أي كلمة سيئة الى المتهكّمين على الصورة، بل يدعوهم الى أخذ العِبرة من المسافة التي قطعها بين الصورتين، من شاب فقير الى إنسان حقق أحلامه.

وأشار “نجم الجيل” إلى أنه سار في مشواره الصعب وحيداً بسبب غياب والده عنه لظروف أسرية لم يذكرها… وأوضح انه استمر في طَرق الأبواب لمدة 8 سنوات الى أن استجاب القدر له، وبدأ في مسيرته الفنية، ليحصد النجاح لاحقاً، واختتم حديثه بالقول: “مشواري وفخور بكل خطوة”.