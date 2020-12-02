يبدو أن الفنان المصري أشرف عبدالباقي، أراد التوسط لإتمام الصلح بشكل رسمي بين النجمين تامر حسني وأحمد السقا، لاسيما وأن الثنائي وقع بينهما خلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب فيلم “الفلوس” الذي قام ببطولته تامر حسني واستعان بأحمد السقا كضيف شرف. ودعا أشرف عبدالباقي، الفنان تامر حسني، الذي حضر فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 لأول مرة، على المسرح وهو أمر لم يكن مرتبًا، إذْ حضر تامر كي يطلق أغنية جديدة للمهرجان، وهو الأمر الذي أربك الفنان واندهش من دعوة أشرف.

وبالنهاية استسلم تامر حسني وصعد على المسرح، بعدما أقنعه أشرف عبدالباقي بأنهما سيلتقطان “سيلفي” سويًا، وبعد مداعبات بينهما جاءت سيرة الصلح مع أحمد السقا، فقال تامر: “اتخانقنا على الفضائيات وهنتصالح بردوا على الفضائيات”. واستغل تامر حسني الفرصة وقام بمصالحة الفنان أحمد السقا، حيث قام بالنزول من على المسرح واحتضن “السقا” وصافحه أمام الجميع ليكون المهرجان سببًا في فض النزاع الذي نشب بينهما. وانطفأت أضواء الحفل في المسرح وبدأ تامر حسني في إطلاق أغنيته التي قام بتحضيرها خصيصًا لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال أغنية “الدنيا زي فيلم”، والتي قدمها بشكل استعراضي وسط عدد كبير من الحضور ونجوم الفن.

وظهر الفنانان أحمد السقا وأحمد حلمي وهما يرقصان على أنغام تامر حسني ليشعلا المسرح وسط تصفيق وهتافات الفنانين الذين حضروا الحفل. أغنية “الدنيا زي فيلم” من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، والتي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، وتتعاون منة القيعي خلال الأغنية الجديدة مع الموزع والمنتج الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد، ومن المقرر أن يتم الكشف عن العمل الغنائي رسمياً خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الثانية والأربعين.

وكان خلاف كبير حدث مؤخراً بدون سابق إنذار بين النجمين تامر حسني وأحمد السقا بسبب أزمة أثارها فيلم “الفلوس” رغم طرحه من فترة طويلة، وبدأت الأزمة بتصريحات السقا أثناء استضافته فى برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حين أعرب عن زعله من تامر بسبب مشاركته معه في فيلم الفلوس كضيف شرف، ورغم ذلك تفاجأ من تصدر صورته واسمه على بوستر العمل كبطل للفيلم مما أضره.