فجّر الفنان المصري ​تامر حسني​ مفاجأة عن سبب المشاكل مع زوجته مصممة الأزياء والفنانة المغربية المعتزلة ​بسمة بوسيل​، مشيراً الى أن علاقتهما تأثرت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أن صغر سنها جعلها تتأثر بتلك المواقع.

وقال خلال مقابلة إذاعية: “النم والخوض في حياة الناس أصبحت صعبة جدًا ومن مساوئ مواقع التواصل، وبسمة زوجتي هي من تأثرت وأنا أعذرها وهي أصغر مني، وأقول لها كل سنة وأنت طيبة وأنا عارف إن حياتي صعبة وأنت أكبر من هذا بكثير وربنا يخليكي ليا ويخلي أولادنا لنا”.

وكان تامر وبسمة قد دخلا في مشاكل كانت ستؤدي لإنفصالهما، بسبب مواقع التواصل الإجتماعي، لكنهما أعلنا صلحهما بعد ذلك.





