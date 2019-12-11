شاهدوا.. تامر حسني يكشف عن مفاجأة يحضرها مع زوجته بسمة بوسيل

أشعل الفنان المصري تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو تحدث فيه عن مفاجأة يحضرها مع زوجته المصممة المغربية بسمة بوسيل.

وأشار في لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي إلى أنه يحب أن يعلمها القيام بالكثير من الأمور.

ولفت إلى أنها تعلق على ذلك بالقول: “حاسة إنك بتعمل تامر حسني زغير”، مؤكداً أنه يحبها ويريد لها الأفضل دائماً.

وكشف أنها تناقشه في أمور ترتبط بعمله وتنتبه أحياناً إلى تفاصيل لا يلاحظها أصحاب الخبرة الطويلة.

وتابع خلال اللقاء أنه كان من أول المشجعين لها لدخول عالم الإخراج مشدداً على أن أراءها صائبة جداً جداً وأنه نصحها بالخضوع لدورات في هذا المجال.

واعتبر أن في منزلهما 2 تامر حسني مع التعبير عن رغبته في أن تنتج له أغنية إن وافقت على ذلك وأنه من الممكن أن يكون العمل مخصصاً للأطفال.