شاهدوا.. تحدي تبادل اللهجات بين أحمد فهمي وراغدة شلهوب

سجّل برنامج “بيت الكل” إطلالة جديدة هذا الأسبوع مع الممثل عادل كرم، في حلقة مميزة استضاف خلالها كلا من الفنان المصري أحمد فهمي، الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب وفرقة Arnabeat.

استهلّ عادل الحلقة بحوار خاص جمعه مع أحمد فهمي، عرّف خلاله الضيف عن نفسه، حيث بدأ مشواره في عالم الأضواء كعازف كمان، ومن ثمّ دخل عالم الغناء، ومنه انتقل إلى التمثيل وبعده إلى تقديم البرامج.

فهمي عبّر عن محبته الكبيرة لبيروت، وحاول الحديث باللهجة اللبنانية، في تحدٍّ أجبره عليه عادل، فاجتاز الامتحان بمهارة، وقال بأنه يحب الأكل اللبناني متل الكبة النية والتبولة والفتوش، والعصافير والقصبة اللبنانية.