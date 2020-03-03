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شاهدوا.. تسريب مقطع فيديو جديد للمشاجرة بين محمد رمضان وباسم سمرة

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محمد رمضان وباسم سمرة

مشاجرة بين محمد رمضان وباسم سمرة

بعد أيام على الضجة التي أثيرت حول المشاجرة التي حصلت بين الفنان المصري ​محمد رمضان​ والممثل المصري ​باسم سمرة​، والفيديو الذي تمّ تداوله والذي ظهر فيه سمرة وهو يدفع رمضان من الخلف، أعاد المتابعون تداول مقطع فيديو جديد وكامل تمّ تسريبه لما حصل بينهما.
ويظهر في الفيديو حقيقة ما حصل، إذ أنه كان هناك مناقشة حادة بين رمضان وسمرة في البداية، انتهت بتجنب رمضان الاستمرار فيها ليستكمل غنائه مرة أخرى، لكن يبدو أن الأمر لم يكن قد انتهى عند سمرة الذي مر من خلف رمضان ودفعه بيده.

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