كشفت الفنانة هنا شيحة في تصريحات إعلامية على هامش مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها تحب مشاهدة الرقص ولكنها لا تجيده، خاصة الرقص الشرقي الذي حاولت مراراً تعلّمه وفشلت في ذلك، إلا أنها تؤدي بعض حركات رقصة السالسا.

وقالت هنا إن أول فيلم شاهدته في السينما كان فيلم “تايتانيك” وهي طالبة في المدرسة مع مجموعة من الأصدقاء المصريين والأجانب، مشيرة إلى أنهم خرجوا يومها باكين من السينما.

وعن آخر رسالة تلقتها على هاتفها، قالت هنا ضاحكةً إنها كانت من إحدى شركات الاتصالات، والتي تطالبها بدفع فاتورة الهاتف، مؤكدةً أنها دفعتها في اليوم التالي.

تصريحات هنا هذه قوبلت بتعليقات عدة ساخرة من الجمهور، الذي علّق على مسألة دفع الفاتورة بأنها باتت مشغولة في الفترة الحالية بعلاقة جديدة فنسيت أن تدفعها.

يُذكر أن شائعات ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين كانت قد انتشرت في الفترة الماضية بسبب ظهورهما المتكرر معًاً ‏في عدد من الأماكن، من دون أن يعلّق الطرفان على أي من هذه الأنباء.‏