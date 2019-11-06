شاهدوا تغيير كبير في شكل أمينة.. هل باتت نسخة عن أحلام!

نشرت المطربة أمينة على حسابها الخاص بإنستغرام صورة جديدة لها أثناء تواجدها بالولايات المتحدة الأميركية، لإحياء حفل في ولاية ديترويت، وجهت فيها الشكر لجمهورها الذي حضر وللقائمين على الحفل.



وتلقت أمينة تعليقات كثيرة من جمهورها الذي عبر عن إعجابه بشكلها واللوك الجديد، إلا أنها صدمت بتعليق لإحدى معجباتها عندما علقت على الصورة بقولها: “إيه اللي عملتيه في شكلك ده فين أمينة بقيتي أحلام”، وهو ما دفع الأخير للرد على تعليق المتالبعة بقولها: “دققي كويس”.

وظهرت أمينة في الصورة وقد غيرت من إطلالتها المعروفة عنها واستخدمت ماكياجاً ثقيلاً، أظهرها وقد تقاربت ملامحها مع الفنانة الإماراتية أحلام.





