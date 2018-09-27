شاهدوا تفاصيل البوم شيرين عبد الوهاب الجديد

طرحت الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ أغنيتها الجديدة “أبو الرجالة” ضمن ألبومها الجديد “نساي”، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيع خالد عز.



قررت الفنانة شيرين طرح ألبومها الجديد “نساي” في مطلع الشهر المقبل الذي يتزامن مع عيد مولدها الـ38، حيث إنها انتهت من تصوير بوستر ألبومها الجديد الذي استغرق عامين من التحضير في بيروت مع فريق عمل ضخم.



يذكر أن الفنانة شيرين طرحت أغنيتين لها في ألبومها الجديد “نساي” وهما: “زمان” من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نابلسي، و”لواني” من ألحان محمد يحيى وتوزيع توما وكلمات أيمن بهجت قمر الذي شاركها حتى الآن بأغنيتين في ألبومها الجديد، ووعد جمهوره بأغنية “تاج راسك” التي سوف تكون مفاجأة الألبوم.