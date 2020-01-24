شاهدوا.. تمزّق ثياب وعد بسبب الحسدمن قبل إحدى المعجبات

نشرت ​الفنانة السعودية وعد​ مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أشارت فيه إلى أنها أصيبت بالعين من قبل إحدى المعجبات التي إلتقت بها في أحد المطاعم.

وقالت وعد أن نتيجة ذلك، تمزقت الجاكيت التي كانت ترتديها وأضافت أن الفتاة سألتها عن المكان الذي اشترت منه سترتها، ثم لاحظت بعد ذلك شيئا غريبا على جسمها وبعض الفتات على بنطلونها فظنت في البداية أنها حبات ملح لتكتشف بعد ذلك أنه من آثار فتات السترة التي تمزقت بشكل غريب بحسب تعبيرها.

وعرضت وعد في الفيديو الجاكيت الذي بدا ممزقاً من الأمام والخلف وجهة الأكمام، وقالت: “خلاص آخر لبسه”، مضيفة: “هو مو جاكيت سياحي تراه ولد ناس”، مؤكدة أنها أصيبت بالعين مما أدى إلى تلفه وقالت: “الحمد لله جت بالجاكيت مو فيني”.