شاهدوا.. توقيف مصممة أزياء مغربية في المطار بتهمة التورط في حساب “حمزة مون بيبي”

تمّ توقيف مصممة الأزياء المغربية ​عائشة عياش​ لحظة وصولها إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بعد ورود إسمها من ضمن المتهمين في قضية حساب “حمزة مون بيبي” الذي يجري التحقيق بشأنه حالياً بسبب تشهيره بالنجوم وإستفزازهم.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة إلقاء القبض على عياش، إذ أظهر المقطع اقتيادها في سيارة الأمن الوطني تمهيدا لبدء التحقيقات معها فيما ينسب إليها خاصة أنها مشتبه بها بقوة في القضية، إضافة إلى أن اليوتيوبر المعروفة باسم سكينة غلامور، سلمت تسجيلات صوتية نسبت إلى عائشة عياش.

وكانت عياش قادمة من الإمارات، بعد أن ألقت الشرطة هناك القبض عليها الثلاثاء الماضي بطلب من سلطات بلادها، حيث أصدر القضاء المغربي قبل أسابيع، مذكرة اعتقال بحقها، كما أنها اختفت عن الأنظار منذ صدور المذكرة، بعدما كانت نشطة على مواقع التواصل، حتى الرابع من كانون الثاني/ يناير الماضي.