لم تحرم المذيعة التونسية والبلوجر ريم الطايف والشهيرة باسم ريموشكا، السجادة الحمراء لافتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من الإطلالات الجريئة في غياب الفنانة رانيا يوسف عن حضور حفل الافتتاح لأسباب خاصة.

وظهرت ريموشكا مع الإعلامية بوسي شلبي، بفستان أبيض جريء، مفتوح من الصدر والبطن وكاب طويل من الريش بتوقيع المصمم اللبناني أدين، وحقيبة يد من شانيل على شكل قفص عصافير.

وتقدم ريم الطايف برنامجها “على هوى ريموشكا”، والذي يذاع على قناة تونسنا، تستضيف على مدار الحلقات عدداً من أعلام المجتمع العربي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم “الأب The Father” إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها “الأب” الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه “Dangerous Liaisons- علاقات خطرة”.

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.