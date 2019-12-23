الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. تيم حسن وكاريس بشار يشوقان الجمهور لمسلسل “العميد”

شاهدوا.. تيم حسن وكاريس بشار يشوقان الجمهور لمسلسل “العميد”

بواسطة -
0 1133
taim hassan karess bashar11

تيم حسن وكاريس بشار

نشرت النجمة السورية كاريس بشار الفيديو الترويجي لمسلسل “العميد” الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم السوري تيم حسن، وعلقت عليه بالقول: “قريباً”.

وظهرت كاريس وتيم حسن في البرومو الدعائي في عدة لقطات من العمل يحكي قصة النازحين السورييين الذين غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب في وطنهم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بكثرة كاشفين عن شوقهم لمتابعة العمل بتفاصيله الغامضة معلنين عن عطشهم لمعرفة أحداث المسلسل.
taim hassan karess bashar11
ويتناول “العميد” المؤلف من 10 حلقات والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، قصة عالم كيماوي يدخل أحد المخيمات السورية في لبنان لإجراء البحوث وسط تناقضات يعيشها سكان المخيم في فترة الحرب وما بعدها.

يتقاسم مسلسل “العميد” تيم حسن مع كاريس بشار إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، من بينهم أنجو ريحان وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي ورنا شميس وفادي صبيح وقاسم ملحو ورجاء يوسف وغيرهم.

الجدير ذكره أن تيم حسن سيتفرغ حالياً لتصوير الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، الذي تشارك في بطولته لأول مرة الفنانة السورية ديمة قندلفت.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.