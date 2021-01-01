سافر الممثل السوري ​تيم حسن​ من لبنان إلى دمشق للمشاركة في تشييع ودفن المخرج السوري الراحل ​حاتم علي​، وتأثر حسن بشكل كبير برحيل حاتم وذرف الكثير من الدموع من شدة حزنه.

شارك في مراسم التشييع الكثير من الفنانين والمخرجين والكتّاب في سورية إضافة إلى عدد كبير من الناس، وكان حاتم قد توفي قبل يومين بشكل مفاجئ، جراء إصابته بأزمة قلبية فارق على أثرها الحياة في أحد مستشفيات مصر عن عمر 58 عاماً.

يذكر أنه سبق لتيم أن شارك حاتم بأعمال عديدة منها: “الملك فاروق، التغريبة الفلسطينية، ملوك الطوائف، ​صقر قريش​، صراع على الرمال”.



